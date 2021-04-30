شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقترب من الهدف الأول – تحليل - 30-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر النفط اختراق مستوى 64.35 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، حيث اقترب السعر من هدفنا الأول المنتظر عند 65.60، ونرجح تخطي هذا المستوى للتوجه نحو 67.95 الذي يمثّل المحطة التالية.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق مستوى 64.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.50 والمقاومة 66.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد