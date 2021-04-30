شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع والشهر الجاري على اللون الأحمر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع وأخر جلسات نيسان/أبريل على اللون الأحمر اليوم الجمعة عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية ومع حذر المستثمرين في أعقاب فرض المنظمون الصينيون قيوداً واسعة النطاق على الأقسام المالية في ثلاثة عشرة شركة بما في ذلك تنسينت القابضة وبيتا-دانس.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 0.6% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس الماضي والتوقعات عند 0.2%، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر والتي يستثنى منها الطعام اتساع الانكماش إلى 0.2% مقابل 0.1% بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا مع قبل ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت تراجعاً إلى 2.6% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي والتوقعات عند 2.9%، وقبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي.

بخلاف ذلك، تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً، كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا بتقلص اتساع القطاع الصناعي إلى 51.1 مقابل 51.9 قي آذار/مارس، بخلاف التوقعات عند 55.9، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 54.9 مقابل 56.3 في آذار/مارس، متفوقة على التوقعات عند 51.8.

وصولاً إلى الكشف من قبل الاقتصاد الاسترالي عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.5% في الربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.1% في الربع الرابع، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.8%.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك استراليا الاحتياطي عن قراءة مؤشر ائتمان القطاع الخاص والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.14% ليخسر 2.60 نقطة ويصل إلى المستوى 1,906.46، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.50% ليخسر هو الأخر 145.58 نقطة ويصل إلى المستوى 28,908.39.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.26% ليخسر 13.46 نقطة ويصل إلى المستوى 5,150.71، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.51% ليخسر هو الأخر 17.81 نقطة ويصل إلى المستوى 3,457.09.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.53% ليخسر 449.01 نقطة ويصل إلى المستوى 28,854.25، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.44% ليخسر هو الأخر 13.83 نقطة ويصل إلى المستوى 3,160.24.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.16% ليخسر 20.40 نقطة ويصل إلى المستوى 12,694.80، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.77% ليخسر هو الأخر 54.28 نقطة ويصل إلى المستوى 7,028.00.