شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر مجمع للبتروكيماويات فى أفريقيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في تحقيق خطوة جديدة على طريق تعميق الصناعات محليا ومشروعات القيمة المضافة، وذلك بتوقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وفي هذا الإطار نستعرض أهم المعلومات والأرقام المتعلقة بالمشروع فيما يلي:

المشروع جاء في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية.

تم التوقيع بين شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي الذراع التنموية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منطقة العين السخنة وشركة البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات.

يهدف المشروع إلى تكرير وإنتاج مجموعة من المنتجات البترولية والكيماوية ذات القيمة المضافة كالبولي إيثلين والبولي بروبلين والبولي استر ووقود السفن وغيرها من المنتجات البترولية والكيماوية

المشروع يقام على مساحة 3.56 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية.

تبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية 7.5 مليار دولار أمريكي.

المجمع الصناعي يوفر احتياجات السوق المحلية ويقلل واردات الدولة من منتجات البترول وفرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة.

يصنف المشروع بأنه الأول والأكبر من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يسهم في ويضع مصر في موقع متميز بإنتاج المنتجات البتروكيماوية والبترولية مثل منتجات البولي إيثيلين والبولي بروبلين ووقود السفن.

يعتبر المشروع أحد الركائز الأساسية ضمن المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

يأتي المشروع تنفيذاً لإستراتيجية ورؤية المنطقة الاقتصادية للسنوات الخمس 2020/2025 في تحويل منطقة السخنة إلى منصة عالمية لصناعات البتروكيماويات

يساهم المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لـ 15 ألف شاب ضمن رؤية المنطقة الاقتصادية في توفير مليون فرصة عمل بحلول 2030.