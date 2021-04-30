شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد لمساعد جوجل يسهم فى نطق الأسماء الفريدة وفهم سياق المحادثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل، عملاق محركات البحث في العالم، عن تحديث جديد لمساعدها الافتراضي Google Assistant يسهم في التعرف على الأسماء ونطقها بشكل أفضل.

ويساعد التحديث الجديد في التعرف على الأسماء الفريدة ونطقها بالإضافة إلى فهم سياق المحادثة التي يشاركها المستخدمون.

وتطبق جوجل نظام تمثيلات التشفير ثنائي الاتجاه من المحولات (BERT) لتحسين جودة المحادثة بين مساعد جوجل الافتراضي والمستخدمين، والتحديث متاح حاليًا على مكبرات الصوت الذكية من جوجل في الولايات المتحدة وسيتوسع ليشمل الهواتف الذكية والشاشات الذكية في المستقبل القريب.

وقالت الشركة إن المساعد سيستمع إلى نطق المستخدمين للأسماء ويتذكرها دون تسجيل صوت المستخدم، الميزة متاحة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط ولكن جوجل تخطط للتوسع لتشمل لغات أخرى قريبًا.