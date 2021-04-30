شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو أسعار المنتجين في استراليا خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.5% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته عن الربع الفصلي الأول ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.1% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.8%.