شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإنتاج الصناعي في اليابان بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً 2.2% مقابل تراجع 1.3% والتي عذلت من انخفاض 2.1% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 2.0%، كما أوضحت القراءة الأولية السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 4.0% مقابل تراجع 2.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.