الاقتصاد

ارتفاع الإنتاج الصناعي في اليابان بخلاف التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً 2.2% مقابل تراجع 1.3% والتي عذلت من انخفاض 2.1% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 2.0%، كما أوضحت القراءة الأولية السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 4.0% مقابل تراجع 2.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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