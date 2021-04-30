شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 30-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك اختباراً للمتوسط المتحرك 50 وارتد هبوطاً من هناك، ليستقر دون مستوى 0.9100 من جديد، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة للفترة القادمة، والتي تستهدف مستوى 0.8990 كمحطة تالية.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.9115 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 0.9160 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9020 والمقاومة 0.9130

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط