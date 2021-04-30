شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر أرضية الدعم – تحليل - 30-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي هبوطاً بعد محاولة اختراق حاجز 0.7800، ليختبر الدعم المحوري 0.7765، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 0.7835 ثم 0.7900 كمحطات تالية.

نشير إلى أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ويصل إلى مناطق التشبع في البيع ليقدّم حافز إيجابي يعزز التوقعات بالارتفاع اليوم.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7730 والمقاومة 0.7850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد