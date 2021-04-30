شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يواصل تحقيق المكاسب – تحليل - 30-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل جيد ليتجاوز حاجز 68.00 دولار، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستويات 69.00 ثم 70.00 كمحطات رئيسية، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحصل على دعم إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 67.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 69.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد