الاقتصاد

الفضة تخرج من القناة – تحليل - 30-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة كسراً واضحاً لدعم القناة اللحظية الصاعدة واستقر دونه، لكننا نلاحظ أن السعر يحاول التعافي ليتداول قرب الدعم المكسور، في محاولة للارتقاء فوقه، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مما يبقي على السيناريو الإيجابي الإجمالي فعالاً، والذي يستهدف مستوى 27.00 كمحطة تالية.

 

نذكر بأن استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة يتطلب الثبات فوق مستوى 25.50.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.70 والمقاومة 26.70

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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