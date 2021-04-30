شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تخرج من القناة – تحليل - 30-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة كسراً واضحاً لدعم القناة اللحظية الصاعدة واستقر دونه، لكننا نلاحظ أن السعر يحاول التعافي ليتداول قرب الدعم المكسور، في محاولة للارتقاء فوقه، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مما يبقي على السيناريو الإيجابي الإجمالي فعالاً، والذي يستهدف مستوى 27.00 كمحطة تالية.

نذكر بأن استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة يتطلب الثبات فوق مستوى 25.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.70 والمقاومة 26.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد