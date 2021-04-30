شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهاجم الدعم – تحليل - 30-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الذهب على ثباته فوق مستوى 1765.00 بعد الانخفاض القوي الذي شهده يوم أمس، ويتداول بإيجابية ليقترب من مقاومة القناة الفرعية الهابطة التي تظهر بالصورة، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 1800.00 مبدئياً.

اختراق مستوى 1776.50 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف المنتظرة، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1765.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1760.00 والمقاومة 1800.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد