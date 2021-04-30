شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستمر بالانخفاض – تحليل - 30-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات سلبية إضافية ليتجاوز حاجز 1.2300 ويستقر دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.2210 الذي يمثّل هدفنا التالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات دون مستوى 1.2430.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2210 والمقاومة 1.2320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط