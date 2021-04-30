شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يختبر المقاومة – تحليل - 30-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس بعد الارتكاز على المتوسط المتحرك 50، ليختبر المقاومة المحورية 109.22، ونلاحظ أن السعر يحافظ على ثباته دون هذا المستوى، والذي يمثّل شرط رئيسي لاستمرار السيناريو السلبي المتوقع للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 107.70 كهدف أول.

نشير إلى أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة سلبية ننتظر أن تساهم بدفع السعر للانخفاض اليوم.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.20 والمقاومة 109.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط