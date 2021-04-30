شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 30-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار فوق المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يتخلص من عزمه السلبي ليقترب من مناطق التشبع في البيع، وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.4025.

الثبات فوق 1.3895 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة، حيث إن كسره سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3880 والمقاومة 1.4040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد