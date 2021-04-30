شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 30-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لحاجز 1.2100، وبدأ بتقديم تداولات إيجابية طفيفة في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، ليبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً للفترة القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار اختبار مستوى 1.2170 كهدف تالي.

الثبات فوق 1.2064 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، بينما يمثل اختراق المستوى المستهدف مفتاح الاندفاع نحو 1.2300 كمحطة إيجابية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2064 والمقاومة 1.2220

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد