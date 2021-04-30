شكرا لقرائتكم خبر عن 250 مليون دولار تقديرات مبدئية لتطوير مصانع الدلتا للأسمدة بطلخا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للأسمدة، على إلغاء قرار‬ نقل الشركة ودمجها مع شركة النصر للأسمدة، مع تطوير الشركة فى مكانها.

كما قررت الجمعية العامة برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية ، تفويض رئيس الجمعية العامة بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة والعرض على الجمعية على أن يستمر المجلس الحالى، برئاسة المهندس عبد الواحد الدسوقى فى أداء عمله، لحين تشكيل المجلس الجديد.

كما قررت الجمعية دعوة للشركات المتخصصة لدراسة تطوير الشركة الفترة المقبلة.

وتعرضت المصانع يوم 4 إبريل 2020، لعطل نتيجة حريق فرن رئيسى، وتتراوح تكلفة تطويرها ما بين 150 إلى 250 مليون دولار بصورة جزئية ونحو 600 مليون دولار للتطوير الكلى، بحسب التقديرات المبدئية للشركة القابضة الكيماوية.

فيما تقرر استغلال مساحة 62 فدانا من إجمالى أرض الشركة لإقامة مشروع سكن بديل للعشوائيات.

وذكرت مصادر لـ"الخليج 365" أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تقيم حالة مصانع الدلتا للأسمدة المتوقفة حاليا، ولا سيما أن فيها العديد من المنتجات منها اليوريا والأمونيا والحامض وسماد النترات، لافتة إنه سوف يتم اختيار مكتب استشارى عالمى لفحص الحالة الفنية لكل تلك المصانع ،وتقييمها وعمل دراسة جدوى تفصيلية حول تلك الصناعات.

أضافت المصادر أن التمويل سيكون عقبة أمام تطوير الشركة، ولا سيما إن كانت التطوير سيكون كليا ستتضاعف التقديرات المبدئية له، موضحة أن الشركة تسعى لدعم القابضة الكيماوية لتوفير التمويل وبدء عملية التطوير التى ستستغرق نحو 3 سنوات.