شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أمازون» تتفوق على التوقعات.. والمبيعات 108.5 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت أرباح «أمازون» في الربع الأول توقعات وول ستريت بقوة حيث حققت الشركة 15.79 دولار ربحا للسهم مقابل توقعات 9.54 دولار. وبلغت الإيرادات 108.52 مليار دولار مقابل 104.47 مليار دولار المتوقعة.

واستفاد عدد قليل من الشركات من طفرة التسوق عبر الإنترنت التي يغذيها الوباء مثل أمازون. وأظهرت نتائج الربع الأول للشركة استمرار دعم أعمال الشركة بسبب الوباء، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 44% على أساس سنوي لتصل إلى 108.5 مليار دولار.

استمرار الزخم

تشير إرشادات أمازون للربع الثاني إلى أنها تتوقع استمرار الزخم، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تهدئة مخاوف المستثمرين من أن الأعمال قد تتباطأ في بيئة ما بعد الوباء. وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 110 مليار دولار و116 مليار دولار، متجاوزة توقعات وول ستريت البالغة 108.6 مليار دولار.

عند سؤاله عن توقيت برايم داي، قال المدير المالي برايان أولسافسكي في مكالمة مع المستثمرين: «في العديد من المناطق، يكون شهر يوليو شهر إجازة، لذلك قد يكون من الأفضل للعملاء والبائعين والبائعين تجربة فترة زمنية مختلفة. نعتقد أنه قد يكون التوقيت أفضل لاحقًا في [الربع الثاني]، لذلك هذا ما نختبره هذا العام».

وخارج قطاع البيع بالتجزئة الأساسي، تستمر أعمال الحوسبة السحابية والإعلان في أمازون في الازدهار. وشهدت أمازون ويب سيرفيسز صافي مبيعات 13.5 مليار دولار خلال الربع، بزيادة 32% على أساس سنوي. ولا تفصح أمازون عن مبيعات الإعلانات، لكنها مدرجة في فئة «أخرى» للشركة، والتي شهدت نمو إيراداتها بنسبة 77% على أساس سنوي لتصل إلى 6.9 مليار دولار.

بث الفيديو

كما قدم الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، لمحة نادرة عن كيفية أداء أعمال البث المباشر للشركة خلال الوباء، حيث اعتمد المستهلكون العالقون في المنزل على الترفيه عبر الإنترنت ليظلوا مشغولين. وقال في بيان الأرباح: «مع بلوغ برايم فيديو العاشرة من عمره، قام أكثر من 175 مليون عضو من أعضاء برايم ببث العروض والأفلام في العام الماضي، وزادت ساعات البث بأكثر من 70% على أساس سنوي».

وتعد خدمة البث المباشر من أمازون، Prime Video، عرضا رئيسيا لخدمة اشتراك برايم الخاصة بالشركة، والتي تكلف 119 دولارا سنويا وتتضمن مجموعة من المزايا الأخرى مثل الشحن المجاني خلال يومين. وكشف بيزوس في وقت سابق من هذا الشهر أن الشركة لديها الآن 200 مليون مشترك في برايم، بزيادة 50 مليون عما كانت عليه في بداية عام 2020.

سوق الأطعمة الكاملة

واستمرت عائدات المخازن المادية، والتي تشمل سوق الأطعمة الكاملة وعروض أخرى مثل كتب أمازون، في الانخفاض. وتراجعت المبيعات بنسبة 16% إلى 3.9 مليار دولار. وقال أولسافسكي إن هذه الفئة لا تشمل التوصيل عبر الإنترنت.

وخلال الربع الأول، نمت مبيعات أمازون على المستوى الدولي بشكل أسرع مما كانت عليه في أمريكا الشمالية. ارتفعت الإيرادات الدولية بنسبة 60% على أساس سنوي، أي أكثر من أي قطاع آخر، بينما ارتفعت عائدات أمريكا الشمالية بنسبة 40%. (وكالات)

