شكرا لقرائتكم خبر عن معرض لاس فيجاس لإلكترونيات المستهلكين يقام حضورياً في 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعيد معرض لاس فيجاس للإلكترونيات «كونسيومر إلكترونيك شو» صيغته الحضورية سنة 2022، بعدما اضطر الملتقى السنوي الأشهر للمنتجات الإلكترونية إلى اعتماد الصيغة الافتراضية في دورته السابقة بسبب الجائحة.

وأعلن منظمو المعرض أن الملتقى الذي يستقطب عادةً عشرات الآلاف من الأخصائيين والشركات العاملة في هذا القطاع سيقان من 5 إلى 8 كانون الثاني/يناير 2022، على أن يسبقه يومان مخصصان لوسائل الإعلام.

وأعلنت ألف شركة حتى الآن مشاركتها في المعرض، أبرزها «أمازون» و«دايمل» و«دل» و«غوغل» و«هيونداي» و«آي بي إم» و«إنتل» و«لينوفو» و«سامسونج» و«سوني».

وأعرب رئيس جمعية «كونسيومر تكنولوجي» التي تنظم المعرض غاري شابيرو عن ارتياحه للعودة إلى لاس فيجاس، وهي مقر المعرض منذ أكثر من 40 عاماً.

واضاف «أكد لنا مئات مسؤولي الشركات أهمية المعرض بالنسبة إليهم، إذ يتيح لهم التقاء زبائن جدد وقدماء، وإيجاد شركاء، والتواصل مع الإعلام والاطلاع على الابتكارات».

وأوضح شابيرو الإبقاء على بعض جوانب المعرض الافتراضي الذي أقيم سنة 2021 وخصوصاً «مكتب التوجيه» الذي يرشد المشاركين إلى مختلف الأنشطة، من مؤتمرات وورش عمل وإعلانات عن منتجات، وسوى ذلك...

ويشكل «كونسيومر إلكترونيك شو» عادة فرصة لعرض الابتكارات في مجالات المعلوماتية والسيارات الذاتية القيادة والمدن الذكية والتقنيات الصحية الرقمية وسواها. (أ.ف.ب)