شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» يقود ستاندرد أند بورز إلى إغلاق قياسي مرتفع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على مستوى قياسي مرتفع، الخميس، تقوده مكاسب سهم فيسبوك عقب تقرير قوي لنتائج الشركة، بينما يرقب المستثمرون نتائج أمازون.

صعد سهم فيسبوك إلى أعلى مستوياته خلال اليوم بعد أن فاقت الإيرادات والأرباح توقعات السوق حسبما أعلنته الشركة الأربعاء، مدعومة بتنامي الإنفاق على الإعلانات الرقمية أثناء الجائحة وارتفاع أسعار الإعلانات.

شملت المكاسب سبعة قطاعات من 11 قطاعا رئيسيا على ستاندرد أند بورز 500، بقيادة مؤشر خدمات الاتصالات، بفضل أداء أسهم فيسبوك وألفابت.

واستقر سهم أبل دون تغير يذكر بعد أن أعلنت الشركة يوم الأربعاء عن مبيعات وأرباح فاقت تقديرات السوق بفضل مبيعات قوية للهاتف آيفون وأجهزة الكمبيوتر ماك.

وعند الإغلاق، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.71 بالمئة ليغلق عند 34059.42 نقطة، بينما زاد ستاندرد أند بورز 0.64 بالمئة مسجلا 4210.02 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 0.19 بالمئة إلى 14077.78 نقطة.

(رويترز)