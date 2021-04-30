شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عوائد السندات وجني الأرباح يهبط بأسهم أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة، الخميس، رغم ارتفاع البنوك إلى أعلى مستوياتها في 14 شهرا بفضل أرباح ربع سنوية قوية، إذ دفع ارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو بعض المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح بعد بلوغ مستويات شبه قياسية.

نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 438.77 نقطة، مبتعدا أكثر عن ذروته القياسية 443.61 نقطة المسجلة الأسبوع الماضي.

عزا المتعاملون التراجع إلى جني أرباح بعد «نتائج مذهلة». كان ستوكس 600 صعد إلى ذرى قياسية توقعا لموسم نتائج قوي، فضلا عن التفاؤل حيال برنامج لقاحات كوفيد-19.

وكانت أسهم البنوك هي الأفضل أداء، بعد أن قدم ستاندرد تشارترد مساهمته في سلسلة تقارير النتائج القوية هذا الأسبوع، وهو ما شمل أسماء مثل إتش.إس.بي.سي وسانتاندير.

تدعم القطاع بقفزة في عوائد سندات منطقة اليورو، بعد بيانات أفضل من المتوقع للنمو الأمريكي والتضخم الألماني، مما يعزز فرص تقليص التحفيز المقدم من البنوك المركزية. وارتفعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى ذروتها في أسبوعين.

لكن صعود العوائد ضغط على قطاعات أوروبية أخرى، لاسيما الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية والتي ارتفعت هذا العام. ونزلت أسهم شركات السفر والترفيه، الأفضل أداء في أوروبا هذا العام، 0.7 بالمئة لتنزل عن مستويات قياسية مرتفعة.

وتصدرت أسهم شركات السيارات خسائر اليوم ليهبط مؤشر القطاع 2.6 بالمئة بعد أن قالت فورد الأمريكية إن نقص أشباه الموصلات العالمي قد يقلص إنتاج الربع الثاني من العام بمقدار النصف.

(رويترز)