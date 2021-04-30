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أمطار غزيرة تفاجئ مكة المكرمة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غمرت كميات من المياه ممشى النسيم بمكة المكرمة؛ إثر فيضانات مفاجئة بعد هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة والحرم الشريف. ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق حجم السيول الهائلة في منطقة مكة، مع ارتفاع المياه في الشوارع وجرف العديد من السيارات والأشخاص في منطقة «سوق الضيافة»، فيما غسلت الأمطار الكعبة المشرفة في مشهد يخلب القلوب، فيما يتوقع أن يتزايد تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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