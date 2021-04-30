شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تفاجئ مكة المكرمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غمرت كميات من المياه ممشى النسيم بمكة المكرمة؛ إثر فيضانات مفاجئة بعد هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة والحرم الشريف. ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق حجم السيول الهائلة في منطقة مكة، مع ارتفاع المياه في الشوارع وجرف العديد من السيارات والأشخاص في منطقة «سوق الضيافة»، فيما غسلت الأمطار الكعبة المشرفة في مشهد يخلب القلوب، فيما يتوقع أن يتزايد تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع.