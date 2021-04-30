شكرا لقرائتكم خبر عن «التثقيف الصحي» تنظم ندوة «وازن صحتك» افتراضياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة أمس، ندوة افتراضية توعوية تحت عنوان «وازن صحتك» بالتزامن مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، وضمن المراحل التنفيذية لبرنامج «وازن» أحد برامج الإدارة الذي أطلقته برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بهدف خلق بيئة مُعزّزة لصحة وسلامة موظفي حكومة الشارقة.

وتضمنت الندوة التي حضرتها إيمان راشد سيف مدير الإدارة، وأدارها طارق محمد هنية رئيس قسم التدقيق والتفتيش في هيئة الوقاية والسلامة في حكومة الشارقة، 4 أوراق عمل قدمها كل من فاطمة المنصوري برفيسور الوعي البشري وعلوم اليوغا، وريما محمود رضا مستشارة نفسية، وجيمس وايت مؤسس تقنية التنفس الاستباقي، وجو دي توماس، مدرب متمرس في تقنية التنفس الاستباقي، حيث ركزت الندوة التي شهدت مشاركة أكثر من 736 شخصاً من موظفي وموظفات الهيئات والمؤسسات الحكـــومية في الشارقة وعدد من أفــــراد المجتمع، على أهم حوادث العمل وسبل الوقاية منها، وكيفـــية استخدام العلاج القصـــصي فـي تحســــــين الثقـــافــــة المكـــــتبـيـــة.

وأكدت إيمان راشد سيف حرص الإدارة على تسخير كافة جهودها بدعم ورعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، لتعزيز جهود إمارة الشارقة الرامية إلى رفع مستوى الوعي الصحي وتشجيع موظفي المؤسسات الحكومية على اتباع عادات صحية تُحافظ على سلامتهم، عبر إطلاق العديد من البرامج والمبادرات، التي كان في مقدمتها برنامج «وازن» الذي يعد خطوة هامة تهدف من خلالها الإدارة إلى توفير الدعم للموظفين والموظفات.