شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية الفلبينية تدعم حملة «أنا أخذت التطعيم.. شكراً الإمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الجالية الفلبينية في دولة الإمارات دعمها لحملة «أنا أخذت التطعيم.. شكرا الإمارات» التي أطلقتها عبر منصة الفيسبوك صحيفة «ذا فليبينو تايمز» المنصة الإخبارية الرقمية التي تعنى بالجالية الفلبينية في الإمارات.

تأتي هذه الحملة تقديراً لجهود دولة الإمارات على صعيد تنظيم حملات التطعيم الوطنية ضد فيروس «كوفيد - 19» و التي شهدت توزيع أكثر من 10 ملايين جرعة.

تهدف الحملة إلى تشجيع الفلبينيين المقيمين في دولة الإمارات على وضع إطار مخصص على صور ملفاتهم الشخصية على «فيسبوك» يحمل علمي دولة الإمارات والفلبين ما يدل على تضامن البلدين معاً في هذا الظرف الاستثنائي العالمي في مواجهة فيروس كورونا.

و تؤكد الحملة - التي انطلقت أمس الأول مضمون رسالة مهمة مفاده أن التطعيم ضد «كوفيد -19» مسؤولية اجتماعية.

و يسجل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذا فليبينو تايمز» 4 ملايين مشاهدة لصفحاتها يومياً و13 مليون تفاعلاً شهرياً، ويصل إلى قراء من 236 دولة في جميع أنحاء العالم.

وحول الحملة قالت الدكتورة كارين ريمو المديرة التنفيذية العضو المنتدب لمجموعة «نيو بيرسبيكتف ميديا» رئيس صحيفة «ذا فليبينو تايمز»: «تعكس هذه الحملة الامتنان الكبير من قبل الجالية الفلبينية لدولة الإمارات على جهودها في مكافحة الفيروس، وتسلط الضوء على ثقة المواطنين والمقيمين في القيادة الرشيدة التي وفرت اللقاح ضد فيروس كورونا و الرعاية الكاملة في المستشفيات مجاناً».

و أكدت أن الحملة لاقت إقبالاً لافتاً في غضون ساعات فقط من إطلاقها، مشيرة إلى الإقبال الكبير من الفلبينيين المقيمين في الدولة على تلقي اللقاح ضمن برنامج التطعيم الوطني.

من جانبه قال فينس إنغ مدير عام صحيفة «ذا فيليبينو تايمز»: «تشجع الحكايات الملهمة من الفلبينيين المقيمين في دولة الإمارات على الأمل و التفاؤل، وتؤكد رسالة امتنان وثقة بأن وطنهم الثاني على أتم الجاهزية لمواجهة وباء «كوفيد- 19»، وهو ما انعكس في استجابة الفلبينيين وتفاعلهم مع هذه الحملة التي لافت تفاعل أكثر من 5000 شخص في ثلاثة أيام فقط».

(وام)