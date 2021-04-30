شكرا لقرائتكم خبر عن تهنئة بإعلان إنشاء مستشفى حمدان لمرضى السرطان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعرب أعضاء مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، عن خالص التقدير لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بإعلان إنشاء مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان بدبي، كأول مستشفى من نوعه لعلاج مرضى السرطان في دولة الإمارات مجاناً.

وأكد عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة، أن إنشاء مستشفى حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان، يعتبر استكمالاً لنهج المغفور له بإذن الله صاحب الأيادي البيضاء، والذي ترك إرثاً خالداً في الخير والعطاء الإنساني.

وصرح الدكتور أحمد الهاشمي، عضو مجلس أمناء الجائزة، أن المستشفى يعتبر صرحاً طبياً ضخماً، وسوف يكون منارة للبحث العلمي، وبارقة أمل لمرضى السرطان من غير القادرين، من خلال توفير أحدث العلاجات وأفضل كوادر القطاع الصحي.

وأضاف: «أتوقع أن يحدث المستشفى فارقاً كبيراً في تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى وإنقاذ أرواحهم، خاصة أن مرض السرطان يعتبر السبب الرئيسي الثاني للوفاة على مستوى العالم، والمسؤول عن حوالي 10 ملايين حالة وفاة سنوياً، ويُعد اللجوء للمستشفى في المراحل المتأخرة من المرض وعدم إمكانية الحصول على التشخيص والعلاج في الوقت المناسب أمر منتشر، خاصة بين غير القادرين».