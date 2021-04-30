شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى دبي للأسنان يطلق عيادة متخصصة في علاج الكسور والإصابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مستشفى دبي للأسنان، الشريك الإكلينيكي لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عن افتتاح عيادة متخصصة لعلاج كسور وإصابات الأسنان لتسهيل عملية التشخيص الدقيقة وتوفير رعاية طبية متقدمة لتلك الحالات.

وستوفر العيادة المستحدثة العلاجات المتخصصة بكسور وإصابات الأسنان ، إلى جانب خدمات العناية العامة بالفم تحت إشراف فريق من الأطباء في مختلف تخصصات طب الأسنان.

وقد نجح حديثاً فريق متخصص في المستشفى في إعادة ترميم أسنان مريض سبعيني مصاب بكسر شديد في الفك وتشوه في الأسنان نتيجة حادث تعرض له في يوليو 1979، وكان المريض مضطراً للعيش على السوائل والطعام المهروس لسنوات عديدة بعد فشل معالجته العديد من المرات على مر السنوات، لكن بعد إحالته إلى المستشفى، منحه فريق من اختصاصيي طب الأسنان فرصةً جديدةً لعيش حياة طبيعية بعد ترميم أسنانه المفقودة بأسلوب علاجي مخصص له. وتستقبل عيادة كسور وإصابات الأسنان في مستشفى دبي للأسنان الحالات من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 6 مساء، ويمكن للعيادة استيعاب حالات عدة أسبوعياً.