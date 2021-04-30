شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى الأسبوع الأخير من شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الرابع من شهر أبريل الجارى، بقيمة تداول بلغت 19.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 74.3%، وجاءت الشركة المصرية الكويتية لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 5.5%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 892.4 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 3.4%، وفي المركز الرابع تأتى شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 587.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 2.3%، وفي المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 528.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 2%.

وجاء في المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 422.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 1.6%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 408.04 مليون جنيه بنسبة 1.6%، وحل في المركز الثامن شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة 327.2 مليون جنيه بنسبة 1.3%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا تايكون للوساطة في الأوراق المالية، وسيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 250 مليون جنيه، و 216.4 مليون جنيه، بنسبة 1%، 0.8% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 10475.26 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 2058.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 1.09% مغلقًا عند مستوى 2974.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.46% مغلقًا عند مستوى 12704.50 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.77% ليغلق عند مستوى 1269.50 نقطة.