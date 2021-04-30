4.8 مليارات أرباح سابك في الربع الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بنهاية الربع الأول 2021، أرباحا بقيمة 4.86 مليارات ريال، مقابل خسائر 1.05 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبحسب النتائج المالية الأولية للشركة، بلغ الربح التشغيلي 6.98 مليار ريال خلال الربع الأول، مقابل خسائر 0.06 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

فيما بلغ إجمالي الربح 11.17 مليار ريال خلال الربع الأول، مقابل 4.71 مليارات ريال خلال الربع المماثل بارتفاع 137%. وبلغت ربحية السهم 1.62 ريال، مقابل خسائر 0.35 ريال خلال الفترة المماثلة.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات، مبينة أنه في الربع الأول من 2020، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.1 مليار ريال.

تحسن الطلب

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة يوسف البنيان، في بيان أمس، أن الأداء المالي للشركة شهد بداية إيجابية في عام 2021، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط وتحسن ميزان العرض والطلب.

وذكر في تعليقه على نتائج الربع الأول 2021، أن هذه العناصر إضافة إلى الطلب المتزايد في ظل مواصلة الاقتصاد العالمي مسيرة تعافيه أدت إلى ارتفاع أسعار وهوامش العديد من منتجات الشركة.

وأكد البنيان أن الأولويات الرئيسة لعام 2021 هي مواصلة الالتزام باستراتيجية الشركة ومسيرتها التحولية، والمحافظة على الأداء المالي القوي، وتحسين الأداء التشغيلي، وتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتركيز على الزبائن والابتكار، مضيفا أن سلامة المصانع ومراعاة متطلبات البيئة والصحة والسلامة والأمن تأتي دائما على رأس الأولويات.

وذكر أن التعاون والابتكار سببان مهمان في ازدهار صناعة الشركة، فهما أداة فاعلة تمكن من تقديم إسهامات مهمة لمواجهة التحديات العالمية الملحة بما في ذلك كفاءة استهلاك الموارد، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيرا إلى أن مبادرة الاستدامة تشكل جزءا من رؤية الشركة طويلة المدى واستراتيجيتها الخاصة بتغير المناخ والتي تعمل من خلالها على تحويل أعمالها وفق مفهوم اقتصاد الكربون الدائري.

ارتفاع الأسعار

وتوقعت الشركة أن تستمر هوامش الربح في الربع الثاني 2021 على نفس المستويات المسجلة في الربع الأول، وذلك على خلفية تحسن أسعار النفط، وتوازن العرض والطلب على المنتجات الرئيسة. كما توقعت أن يستمر النشاط الاقتصادي في الانتعاش في معظم أنحاء العالم، بعد التحسن الذي شهده الربع الأول 2021، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عالميا إلى ما بين 5% و5.5% خلال العام الجاري، مرتبطا بفعالية لقاحات كورونا ومدى الانتشار في استخدامه في العالم.

وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الكيماويات جاء مدفوعا بانكماش المعروض وارتفاع أسعار النفط، فيما جاء ارتفاع أسعار البولي إيثيلين نظرا لتحسن الطلب وميزان العرض والطلب وزيادة أسعار النفط.

ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار البولي بروبيلين جاء نظرا لتحسن الطلب فيما استفادت أسعار البولي كربونات من حالات نقص الإنتاج في آسيا والولايات المتحدة.

وذكرت أن أسعار اليوريا شهدت تحسنا جراء تحسن الطلب وانكماش المعروض، وذلك من الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية والهند، لا سيما في نهاية الربع الأول.