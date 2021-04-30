وزير الصناعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والثروة المعدنية بندر الخريف التقى بالرياض، وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد أزمين علي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشروعات والاتفاقات المشتركة في مختلف المجالات، واستعراض الفرص الاستثمارية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في المجالات الصناعية، وبحث فرص التصدير بين البلدين.

كما جرى الحديث حول أهمية الصناعة السعودية، والتعريف بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، إضافة إلى بحث المجالات وفرص تطوير التعاون في عدد من الصناعات التي تهم البلدين، ومناقشة تفعيل مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الصناعة.