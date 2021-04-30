شكرا لقرائتكم خبر إطلاق «شركاء السياحة» بقيمة تمويلية 2 مليار لدعم المشاريع السياحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق صندوق التنمية السياحي وبنك الرياض، أمس، برنامج (شركاء السياحة)، البرنامج الأول من نوعه الذي يتشارك فيه القطاعان العام والخاص وفق مؤشرات أداء محددة على الجهتين بهدف تمكين تطوير منشآت وأنشطة سياحية نوعية على مستوى المملكة، وذلك بقيمة تمويلية تصل إلى ملياري ريال لدعم تمويل المشاريع السياحية يتم العمل عليها خلال العام 2021.

ويأتي البرنامج ليواكب توجه المملكة إلى توطيد الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال مبادرة (شريك) التي أطلقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، وذلك من خلال فتح المجال لقاعدة أوسع من المنشآت الخاصة بما فيها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة؛ لاغتنام الفرص الناجمة عن النهضة الاقتصادية للمملكة عبر القطاع السياحي الواعد.

ويشمل برنامج (شركاء السياحة) ثلاثة خيارات تمويلية تخدم منشآت القطاع الخاص بمختلف أحجامها، وتتراوح قيمة التمويل فيها بين 1 مليون ريال وصولا إلى تمويل المشاريع النوعية بأكثر من 100 مليون ريال، حيث يتنوع التمويل بين تمويل مباشر من الصندوق وتمويل مشترك مع البنوك الخاصة بما فيها بنك الرياض، إضافة إلى تقديم ضمانات على التسهيلات الائتمانية بنسبة تصل إلى 90%، مما يعزز من إقبال المستثمرين على المشاريع السياحية ويقلل معوقات الاستثمار في القطاع.

تعزيز الشراكة

وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، إلى أن البرنامج يتزامن مع مرور خمسة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030، ويواكب إعلان ولي العهد عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، والذي يهدف لدعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030 ستزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وستوفر مئات آلاف من الوظائف الجديدة، موضحا بأن برنامج (شركاء السياحة) هو أول برنامج في القطاع وضعت له مؤشرات أداء محددة على الصندوق وبنك الرياض يسهم في زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي وإيجاد وظائف جديدة.

برنامج شركاء السياحة







يقدم 3 خيارات تمويلية



يخدم منشآت القطاع الخاص بمختلف أحجامها



قيمة التمويل بين 1 مليون و100 مليون ريال



يتنوع التمويل بين مباشر من الصندوق ومشترك



تقديم ضمانات على التسهيلات بنسبة 90%



يدعم تطوير مشاريع في 7 وجهات سياحية



يستهدف تمويل:

36 مشروعا للإيواء

46 مشروعا لخدمة الحياة العصرية

31 مشروعا في مجال المغامرات السياحية