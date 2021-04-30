وزير المالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، بحث مع وزير التجارة الدولية والصناعة في ماليزيا محمد أزمين علي، في الرياض، أوجه التعاون بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز سبل التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا، كما جرى خلال اللقاء مناقشة تدابير الانتعاش الاقتصادي في البلدين.

حضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة المالية، والوفد المرافق لوزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي.