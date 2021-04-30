شكرا لقرائتكم خبر وزير المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز سبل التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا، كما جرى خلال اللقاء مناقشة تدابير الانتعاش الاقتصادي في البلدين.
حضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة المالية، والوفد المرافق لوزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.