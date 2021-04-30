5 ملايين يورو

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ووقع الاتفاقية من الجانب الأردني وزراء الداخلية مازن الفراية، والإدارة المحلية توفيق كريشان، والتخطيط ناصر الشريدة، ومن جانب الاتحاد الأوروبي سفيرته في الأردن ماريا هاد جيثيو دوسيو، ومن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممثلته المقيمة بالأردن سارة فيرير أوليفيلا.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص تنموية من خلال تحسين قدرة المؤسسات العامة على تنفيذ صلاحياتها والبحث عن فرص تمويل وتنفيذ المشاريع التي تتضمن مشاركة الأردنيين.
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