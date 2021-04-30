شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يقفز بأكثر من 7% محققاً مستوى قياسياً جديداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فيسبوك" خلال تداولات اليوم الخميس بشكل حاد في أعقاب إعلان شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية عن نتائج أعمالها الفصلية.



وأعلنت "فيسبوك" بالأمس أنها سجلت أرباحا بنحو 9.49 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار الماضي بعد تحقيق أرباح عند 4.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، بلغت أرباح "فيسبوك" 3.3 دولار لكل سهم في الربع الأول بينما توقع محللون تحقيق أرباح معدلة بحوالي 2.37 دولار لكل سهم.



وارتفعت إيرادات شركة التواصل إلى 26.17 مليار دولار خلال الربع الأول من 17.7 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام بينما توقع محللون تسجيل إيرادات قدرها 23.6 مليار دولار.



وبلغ عدد مستخدمي "فيسبوك" 1.88 مليار شخص في الربع الأول على أساس يومي مقارنة بتوقعات إشارت إلى بلوغ عدد المستخدمين النشطين 1.89 مليار مستخدم يوميا.



وفي ختام الجلسة، ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 7.3% وأغلق عند 329.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 331.8 دولار وأقل سعر عند 321.6 دولار.