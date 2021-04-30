شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات "أمازون" تقفز بنسبة 44% خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "أمازون دوت كوم" عن نتائج أعمالها الفصلية خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري، وشملت تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من التوقعات حيث تعد من بين شركات قليلة حول العالم استفادت من جائحة كورونا.



وذكرت "أمازون" أنها سجلت أرباحا فصلية بحوالي 8.107 مليار دولار في الربع الأول من 2.535 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، بلغت أرباح "أمازون" 15.79 دولار لكل سهم في الربع الأول مقارنة بتوقعات أشارت إلى تحقيق أرباح بحوالي 9.54 دولار لكل سهم.



وقفزت إيرادات شركة التجارة الإلكترونية بنسبة 44% إلى 108.5 مليار دولار في الربع الأول من 75.4 مليار دولار قبل عام بينما توقع محللون تحقيق إيرادات عند 104.4 مليار دولار.



وتتوقع "أمازون" أن تتراوح إيراداتها في الربع الثاني بين 110 مليارات و116 مليار دولار، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين عند 108.6 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 0.4% وأغلق عند 3471.3 دولار، وعقب إغلاق الجلسة، ارتفع السهم بنحو 4% مما رفع قيمة ثروة مؤسسها "جيف بيزوس" إلى أعلى مستوى 200 مليار دولار.