شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية توسع مكاسبها و"إس أند بي 500" يحقق إغلاقا قياسياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس عقب بيانات اقتصادية قوية فضلا عن صدور نتائج أعمال أفضل من التوقعات للكثير من الشركات.



كانت "آبل" و"فيسبوك" قد أعلنتا بالأمس عن نتائج أعمالهما الفصلية عن الربع السنوي الأول من العام الجاري حيث سجلتا أرباحا وإيرادات تجاوزت التوقعات.



وكشفت بيانات حكومية عن أن القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الأول سجلت نموا بنسبة 6.4% مقارنة بتوقعات نمو نسبته 6.8%، وذلك عقب النمو بنسبة 4.3% في الربع الرابع من العام الماضي.



وأظهرت بيانات اقتصادية أخرى أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا سجل مستوى 553 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى مستوى 545 ألفا.



تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد كشف أمس عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير قرب الصفر كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول بقيمة 120 مليار دولار شهريا.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.8% أو ما يعادل 1.15 دولار وأغلق الخام عند 65.01 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 65.4 دولار وأقل سعر عند 63.6 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.9% أو ما يعادل 1.29 دولار وأغلق عند 68.56 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.9 دولار وأقل سعر عند 67.1 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 240 نقطة) إلى 34060 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34087 نقطة وأقل مستوى عند 33744 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 14082 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14211 نقطة وأقل مستوى عند 13952 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 4211 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4218 نقطة وأقل مستوى عند 4176 نقطة.