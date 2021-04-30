شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستقر إيجابياً مع متابعة تطورات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي خلال تداولات اليوم الخميس، وذلك في ظل متابعة المستثمرين لتطورات جائحة كورونا حول العالم.



كانت الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" قد أعلنت بشكل رسمي السيطرة على تفشي فيروس كورونا بعد قيود إغلاق وإجراءات احترازية بالتزامن مع توزيع لقاحات فيروس كورونا.



وأكد "جونسون" على أن حكومته ستعمل على قدم وساق من أجل القضاء على الأزمة والعودة إلى الحياة الطبيعية.



من ناحية أخرى، تتزايد التوقعات بشأن تعافي الاقتصادات العالمية من الجائحة في العام الجاري مع توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.



تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد كشف أمس عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير قرب الصفر كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول بقيمة 120 مليار دولار شهريا.



وعلى صعيد التداولات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:38 بتوقيت جرينتش عند 1.3945، وسجل أعلى سعر عند 1.3977 وأقل سعر عند 1.3931.