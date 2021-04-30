شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قليلاً عقب بيانات النمو الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات إيجابية، لكنها جاءت دون توقعات المحللين، بالإضافة إلى متابعة صدور نتائج أعمال الشركات.



كانت "آبل" و"فيسبوك" قد أعلنتا بالأمس عن نتائج أعمالهما الفصلية عن الربع السنوي الأول من العام الجاري حيث سجلتا أرباحا وإيرادات تجاوزت التوقعات.



وكشفت بيانات حكومية عن أن القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الأول سجلت نموا بنسبة 6.4% مقارنة بتوقعات نمو نسبته 6.8%، وذلك عقب النمو بنسبة 4.3% في الربع الرابع من العام الماضي.



وأظهرت بيانات اقتصادية أخرى أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا سجل مستوى 553 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى مستوى 545 ألفا.



تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد كشف أمس عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير قرب الصفر كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول بقيمة 120 مليار دولار شهريا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:21 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.