شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه و"برنت" أعلى 68 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس مع استمرار التوقعات بقوة الطلب خلال العام الجاري بالتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت بالأمس عن ارتفاع مخزونات النفط في أمريكا بنحو 0.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما خالف توقعات بانخفاضها.



ووقع النفط تحت ضغط من ارتفاع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



تجدر الإشارة إلى أن "أوبك بلس" قد أبقت على سياستها بشأن الإنتاج النفطي وذلك بزيادته بنحو 1.15 مليون برميل يوميا خلال الفترة من مايو/أيار وحتى يوليو/تموز.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 64.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 65.4 دولار وأقل سعر عند 63.6 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.5% إلى 68.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.9 دولار وأقل سعر عند 67.1 دولار.