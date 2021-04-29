السعودية تطلق برنامج "شركاء السياحة" بقيمة تمويلية تصل إلى 2 مليار ريال لدعم المشاريع السياحية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أطلق صندوق التنمية السياحي وبنك الرياض، الخميس 29 أبريل، برنامج "شركاء السياحة"، بقيمة تمويلية تصل إلى 2 مليار ريال بهدف دعم تمويل المشاريع السياحية التي يتم العمل عليها في المملكة خلال العام 2021.



ويتشارك في البرنامج القطاعين العام والخاص، بهدف تمكين تطوير منشآت وأنشطة سياحية نوعية على مستوى المملكة.

وبحسب بيان صادر عن صندوق التنمية السياحي فإن برنامج "شركاء السياحة" يوفر ثلاثة خيارات تمويلية تخدم منشآت القطاع الخاص بمختلف أحجامها، وتتراوح قيمة التمويل فيها بين 1 مليون ريال وصولاً إلى تمويل المشاريع النوعية بأكثر من 100 مليون ريال، حيث يتنوع التمويل بين تمويل مباشر من الصندوق وتمويل مشترك مع البنوك الخاصة بما فيها بنك الرياض، إضافة إلى تقديم ضمانات على التسهيلات الائتمانية بنسبة تصل إلى 90%، مما يعزز من إقبال المستثمرين على المشاريع السياحية ويقلل معوّقات الاستثمار في القطاع.

وأشار الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي بن عبدالله الفاخري، إلى أن البرنامج يتزامن مع مرور خمسة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030 ويواكب إعلان ولي العهد السعودي عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، والذي يهدف لدعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030 ستزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وستوفر مئات آلاف من الوظائف الجديدة، موضحاً بأن برنامج "شركاء السياحة" هو أول برنامج في القطاع وُضعت له مؤشرات أداء محددة على الصندوق وبنك الرياض يساهم في زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي وخلق وظائف جديدة.

وأضاف الفاخري أن برنامج "شركاء السياحة" يستهدف تقديم عمليات تمويلية على شكل قروض أو ضمانات لتمكين تطوير مشاريع في 7 وجهات سياحية من بين الوجهات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الرياض، والجوف، وحائل، والدمام والخبر، والأحساء، وجدة، والمدينة المنورة، والطائف، والباحة، وعسير، والعلا.وأكّد الرئيس التنفيذي للصندوق أن البرنامج يستهدف تمويل 36 مشروعاً للإيواء بما في ذلك الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية والنزل الريفية، بالإضافة إلى 46 مشروعاً لخدمة الحياة العصرية بما يشمل مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية الترفيهية والفعاليات الترويجية، إلى جانب تمويل 31 مشروعاً في مجال التجارب والمغامرات السياحية.

كما أكد طارق السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض على أن الشراكة مع صندوق التنمية السياحية منذ إطلاقه تعتبر شراكة استراتيجية وأن برنامج "شركاء السياحة" يعبر عن مستوى الشراكة بين الجانبين والتي من نتائجها أيضاً إطلاق أول منتجات الصندوق التمويلية لمنشآت الأعمال في القطاع السياحي عن طريق بنك الرياض.