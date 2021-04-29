شكرا لقرائتكم خبر عن 77.5 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة المصرية خلال 4 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 85% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 8.6%، والعرب على 6.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 15.3 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 77.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.2%، وسجل العرب 6.7%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 728.3 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 591.2 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 10475.26 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 2058.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 1.09% مغلقًا عند مستوى 2974.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.46% مغلقًا عند مستوى 12704.50 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.77% ليغلق عند مستوى 1269.50 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 3.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 650.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 343.6 مليار جنيه إلى 338.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 106.9 مليار جنيه إلى 107.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%.

فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 450.5 مليار جنيه إلى 446.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.1%.

يذكر أن البورصة المصرية انعقدت 4 جلسات خلال الأسبوع الجاري، نظرًا لتعطلها اليوم الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء.