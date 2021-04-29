شكرا لقرائتكم خبر عن 77.5 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة المصرية خلال 4 جلسات والان مع تفاصيل الخبر
ومثلت تعاملات المصريين 83.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.2%، وسجل العرب 6.7%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 728.3 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 591.2 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 3.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 650.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 343.6 مليار جنيه إلى 338.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 106.9 مليار جنيه إلى 107.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%.
فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 450.5 مليار جنيه إلى 446.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.1%.
يذكر أن البورصة المصرية انعقدت 4 جلسات خلال الأسبوع الجاري، نظرًا لتعطلها اليوم الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء.