شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض لثالث جلسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وبعد صدور بيانات اقتصادية.



وكشفت بيانات حكومية عن أن القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الأول سجلت نموا بنسبة 6.4% مقارنة بتوقعات نمو نسبته 6.8%، وذلك عقب النمو بنسبة 4.3% في الربع الرابع من العام الماضي.



وأظهرت بيانات اقتصادية أخرى أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا سجل مستوى 553 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى مستوى 545 ألفا.



تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد كشف أمس عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير قرب الصفر كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول بقيمة 120 مليار دولار شهريا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:25 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.60 دولار وأغلق عند 1768.3 دولار للاوقية.