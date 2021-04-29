شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 28-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 28-4-2021.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أبريل الجاري، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 650.713 مليار جنيه.

إيقاف تداول 15 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ مستشفى النزهة الدولي، العبور للاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الملتقى العربي للاستثمارات، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الأهرام للطباعة والتغليف، المجموعة المصرية العقارية، الاستثمار العقاري العربي-أليكو، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العربية للصناعات الهندسية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الدولية للمحاصيل الزراعية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية. إيقاف تداول 15 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ مستشفى النزهة الدولي، العبور للاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الملتقى العربي للاستثمارات، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الأهرام للطباعة والتغليف، المجموعة المصرية العقارية، الاستثمار العقاري العربي-أليكو، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العربية للصناعات الهندسية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الدولية للمحاصيل الزراعية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية.

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أبريل الجاري، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 650.713 مليار جنيه. البورصة تخسر 4.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أبريل الجاري، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 650.713 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 321.9 مليون ورقة مالية بقيمة 794.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.2 ألف عملية لعدد 181 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.97%، والعرب على 5.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.06%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 26.6 مليون جنيه، 40.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 30.2 مليون جنيه، 830.5 ألف جنيه، 33.8 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.1%، ليغلق عند مستوى 10475 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2043 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 12704 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 4036 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 1269 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 111 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 120.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 41 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.81%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 13.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.64%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 7.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.42%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 33.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.49%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 29.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.72%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 18.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.89%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.493 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.78%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.34%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 13.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.32%.