شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع 10 قطاعات بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها المنسوجات والسلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ تراجعت 10 قطاعات على رأسها قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 9.9%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.1%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.1%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.1%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، ثم قطاعي الخدمات التعليمية والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.5%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%.

فيما ارتفع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.3%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 4%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.2%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3%، ثم قطاعي التجارة والموزعون والعقارات بنسبة 1.2%، 1%، على التوالي، واستقر قطاع البنوك.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 10475.26 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 2058.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 1.09% مغلقًا عند مستوى 2974.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.46% مغلقًا عند مستوى 12704.50 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.77% ليغلق عند مستوى 1269.50 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 3.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 650.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 343.6 مليار جنيه إلى 338.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 106.9 مليار جنيه إلى 107.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%.