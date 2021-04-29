شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض بضغطٍ من بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة فضلا عن قوة العملة الأمريكية أمام منافساتها.



وكشفت بيانات حكومية أن الميزان التجاري النيوزلندي سجل فائضاً في مارس/آذار بنحو 33 مليون دولار نيوزلندي، وهي قراءة اتفقت مع التوقعات، بعد تسجيل فائض قدره 201 مليون دولار نيوزلندي في القراءة السابقة.



وعلاوة على ذلك، انخفض مؤشر ثقة الشركات في نيوزلندا إلى -2.0 نقطة في مارس/آذار بعد تراجع إلى -8.4 نقطة في القراءة الماضية.



هذا، وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد كشف أمس في خطوة متوقعة عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول بقيمة 120 مليار دولار شهريا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 1717 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7234، وسجل أعلى سعر عند 0.7287 في حين سجل أقل سعر عند 0.7222.