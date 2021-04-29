شكرا لقرائتكم خبر عن 27.4 مليار درهم سيولة الأسهم في إبريل..والمكاسب فوق 2% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب جيدة خلال تعاملات إبريل/نيسان 2021، بدعم من الأداء الإيجابي للمؤشرات في النصف الأول من الشهر، مع صعود جماعي للأسهم العقارية في سوق دبي، وارتفاعات متفاوتة للأسهم القيادية في قطاع البنوك في السوقين. وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 2.16%، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.27%، لتضاف إلى رصيد مكاسب مؤشري دبي وأبوظبي منذ بداية العام بنسبة 4.55%، و19.85% على التوالي.

سيولة قوية

وسجلت الأسواق سيولة شهرية قوية بلغت نحو 27.4 مليار درهم، بتداول 5.47 مليار سهم، نفذها المستثمرون عبر 89.6 ألف صفقة، وتركزت السيولة في سوق أبوظبي لتصل إلى 24.17 مليار درهم، بتداول 3.26 مليار سهم، وشهد سوق دبي 3.26 مليار درهم، بتداول 2.21 مليار سهم. 6 شركات واستحوذت 6 شركات، 5 منها في سوق أبوظبي على 81% من السيولة الشهرية بنحو 22.1 مليار درهم، وهي «العالمية القابضة» 7.5 مليار درهم، ثم «أبوظبي الأول» 6.42 مليار درهم، ثم «الدار العقارية» 4.6 مليار درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» 1.83 مليار درهم، ثم «إعمار العقارية» 886.5 مليون درهم، ثم «اتصالات» 789.2 مليون درهم.

سوق دبي المالي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي في إبريل للمرة الأولى، بعد تراجع شهري فبراير ومارس، حيث صعد بنسبة 2.16%، مضيفاً 55.15 نقطة، ليغلق فوق 2600 نقطة عند 2605.38 نقطة. وارتفع المؤشر العام للسوق منذ بداية العام الجاري حتى نهاية جلسة 29 إبريل 2021 بنسبة 4.55%، مضيفاً 113 نقطة مكاسب. وخلال الشهر، ارتفع مؤشر البنوك 2.73%، مدعوماً بارتفاع وحيد لسهم «الإمارات دبي الوطني» الذي قفز 8.26% إلى 12.45 درهم، وسجل السهم تداولات بقيمة 288.4 مليون درهم، وتراجع سهم «دبي الإسلامي» 2.2% إلى 4.45 درهم، بتداول 444 مليون درهم، و«أملاك للتمويل» 20.6%، و«مصرف عجمان» 4.3%. وارتفع «العقارات» 5.22%، وسط صعود شبه جماعي في القطاع، وخاصة سهم «إعمار مولز» الذي صعد 8.87% إلى 1.84 درهم، بتداول 210.5 مليون درهم، و«إعمار للتطوير» 9.1% إلى 2.75 درهم، و«إعمار العقارية» 5.3% إلى 3.73 درهم، بتداول 886.5 مليون درهم، و«ديار» 1.52%. وارتفع قطاع الصناعة 4.83%، بعدما ارتفع «الأسمنت الوطنية» 4.82% إلى 2.39 درهم.

وارتفع «الخدمات» 4.54%، وسط صعود «أمانات» 6.5%، و«تبريد» 3.2%. وتراجع الاستثمار 3.19%، متأثراً بتراجع سهمي «دبي للاستثمار» 4.94% إلى 1.54 درهم، و«شعاع» 5% إلى 0.627 درهم، بينما ارتفع «سوق دبي» 2.9% إلى 1.06 درهم، بتداول 107 ملايين درهم.

وتراجع «التأمين» 2.8%، وسط تراجع «سلامة» 8.8% إلى 0.811 درهم، بتداول 110.8 مليون درهم، و«أمان» 6.54%، بينما ارتفع «دار التكافل» 5.6%، و«تكافل الإمارات» 17.8%.

وتراجع قطاع السلع 7.76%، على الرغم من ارتفاع سهم «دبي للمرطبات» 26.7% إلى 19 درهماً، وارتفاع «دي إكس بي إي» 2.6% إلى 0.079 درهم، وتراجع «الإمارات للمرطبات» 58.2% إلى 4.7 درهم.

وانخفض قطاع الاتصالات 6.7%، متأثراً بتراجع سهم «دو» 6.7% إلى 6.53 درهم. وفي النقل، ارتفع «العربية للطيران» 1.6% إلى 1.28 درهم، بتداول 150 مليون درهم، وتراجع «أرامكس» 0.5% إلى 3.91 درهم، وتراجع «الخليج للملاحة» 5%.

سوق أبوظبي

وواصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية صعوده للشهر السابع على التوالي، بعدما ارتفع في إبريل 2021، بنسبة 2.27%، مضيفاً 134.2 نقطة مكاسب، مسجلاً مستوى قياسياً فوق 6000 نقطة عند 6046.8 نقطة. وارتفع مؤشر سوق العاصمة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 19.85%. وجاء الدعم الأكبر من قطاع الاستثمار الذي قفز 37.66%، مدفوعاً بأداء استثنائي لسهم «العالمية القابضة» الذي ارتفع بنسبة 42.16% إلى 90.7 درهم، بتداول 7.5 مليار درهم، فيما تراجع «إشراق» 7.96%، و«الواحة كابيتال» 4.9%.

وارتفع «الطاقة» 1.22%، حيث ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.89% إلى 4.53 درهم، بتداول 1.83 مليار درهم، و«دانة غاز» 4% إلى 0.827 درهم. وارتفع «الصناعة» 2.96%، بعدما ارتفعت شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد بنسبة 25%.

وارتفع مؤشر الخدمات 4.68%، وسط ارتفاع «الوطنية للسياحة والفنادق» 15%. وفي التأمين، ارتفع «أبوظبي للتكافل» 14.75%. وتراجع قطاع البنوك 1.8%، متأثراً بتراجع «أبوظبي الأول» 2.47% إلى 14.24 درهم، بتداول 6.4 مليار درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 1% إلى 4.83 درهم، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 1.29% إلى 6.27 درهم، بتداول 538.7 مليون درهم، و«الشارقة الإسلامي» 3%، و«التجاري الدولي» 3.4%. وتراجع قطاع العقار 6.2%، بضغوط من تراجع «الدار» 6.65% إلى 3.51 درهم، بتداول 4.63 مليار درهم، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 2.29%.

وتراجع قطاع الاتصالات 2.13%، مع تراجع سهم «اتصالات» بنسبة 2.13%، وأغلق عند 21.18 درهم، بتداولات قوية بلغت 789.2 مليون درهم.

الجنسيات

وأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات توجه المستثمرين الأجانب غير العرب نحو الشراء في السوقين، حيث سجلوا محصلة شراء بنحو 418.8 مليون درهم، منها 382 مليون درهم في أبوظبي، و36.4 مليون درهم في دبي. وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 12.75 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 12.33 مليار درهم. وتباينت توجهات المواطنين في السوقين، حيث سجلوا محصلة بيع في أبوظبي بنحو 414 مليون درهم، ومحصلة شراء في دبي بنحو 70.8 مليون درهم. وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 13.77 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 14.1 مليار درهم. وسجل الخليجيون محصلة بيع في السوقين بنحو 102.6 مليون درهم، منها 3.1 مليون درهم في أبوظبي، و99.5 مليون درهم في دبي.

المؤسسات

وسجلت المؤسسات محصلة بيع في السوقين بنحو 143 مليون درهم، موزعة ما بين 41.4 مليون درهم في دبي، و101.6 مليون درهم في أبوظبي. وبلغت مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 24.08 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتها نحو 24.22 مليار درهم. الأفراد ووصلت مشتريات المستثمرين الأفراد من الأسهم خلال إبريل، إلى 3.35 مليار درهم، بينما بلغت مبيعاتهم 3.2 مليار درهم، ليسجلوا محصلة شراء بنحو 143 مليون درهم في السوقين.

الأسهم تُنهي آخر جلسات إبريل في المربع الأحمر

تعرضت الأسهم المحلية لضغوط بيع جديدة في آخر جلسات إبريل 2021، تركزت على «القيادية»، لينخفض على إثرها مؤشر سوق دبي 0.56% إلى 2605.38 نقطة، بينما هبط مؤشر سوق أبوظبي 0.6% إلى 604.81 نقطة وسجلت سيولة الأسهم في آخر جلسات إبريل 1.34 مليار درهم، منها 1.18 مليار في أبوظبي، و148.4 مليون في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 338.2 مليون سهم، منها 204.4 مليون في أبوظبي، و133.7 مليون في دبي، وجاء ذلك من خلال 5060 صفقة. وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 35.2 مليون درهم، تلاه «أمانات» بـ19.5 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة 15.39 مليون درهم. وسجل «أمانات» أكبر ارتفاع في سوق دبي بنسبة 2.84%، ليغلق عند 0.9 درهم، تزامناً مع إعلان الشركة بيع حصتها في «تعليم القابضة» بقيمة 350 مليون درهم، وفي المقابل كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.36% إلى 1.03 درهم. وفي سوق العاصمة، تصدر «الدار العقارية» التداولات بقيمة 361.5 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بـ308.2 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 226.39 مليون درهم. وكان أكبر المرتفعين في سوق أبوظبي، «ميثاق» بنسبة 10.13% عند مستوى 0.84 درهم، فيما سجل «أغذية» التراجع الأكثر بنسبة 2.02% عند 6.3 درهم.