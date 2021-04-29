شكرا لقرائتكم خبر عن «وكالة الطاقة»: زيادة قياسية في عدد السيارات الكهربائية الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الطاقة الدولية إن عدد السيارات الكهربائية والحافلات والشاحنات الصغيرة والشاحنات الثقيلة التي تجوب الطرق من المتوقع أن يصل إلى 145 مليون مركبة بحلول عام 2030.

ووفقاً للتوقعات الصادرة عن الوكالة الدولية، فإنه في حال كثفت الحكومات جهودها لتحقيق الأهداف المتعلقة بالطاقة والمناخ، فإن أسطول المركبات الكهربائية العالمي يمكن أن يرتفع ليبلغ 230 مليوناً بحلول نهاية العقد.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أنه تم تسجيل ما يقرب من 3 ملايين سيارة كهربائية جديدة العام الماضي، وهو رقم قياسي وزيادة بنسبة 41% مقارنة بعام 2019.

ودفعت هذه القفزة العدد الإجمالي للسيارات الكهربائية إلى أكثر من 10 ملايين، وهو رقم يكمله ما يقرب من مليون حافلة كهربائية وعربة صغيرة وشاحنة ثقيلة.

وجاء الارتفاع في مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2020، على الرغم من تراجع سوق السيارات في جميع أنحاء العالم بنسبة 16% بسبب آثار جائحة فيروس كورونا. وفي الربع الأول من عام 2021، كانت مبيعات السيارات الكهربائية أعلى مرتين ونصفاً تقريباً مما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2020.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن إنفاق المستهلكين على السيارات الكهربائية في عام 2020 بلغ 120 مليار دولار، بزيادة قدرها 50% مقارنة بعام 2019، وذلك بفضل تدابير الدعم الحكومية المصممة لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية التي تصل إلى 14 مليار دولار. (وكالات)