شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى قياسي لـ«إيثيريوم» مع تقلّص هيمنة الـ«بيتكوين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل سعر عملة الإيثيريوم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، الخميس، مع تراجع هيمنة الـ«بيتكوين» على سوق العملات المشفرة.

وقفزت ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية إلى رقم قياسي جديد بلغ 2,800 دولار صباح يوم الخميس، وفقاً لبيانات منصة «كوين متريكس»، في حين تراجعت قيمة البيتكوين بشكل طفيف لتصل إلى 55,471 دولار.

وانخفضت هيمنة «بيتكوين» على سوق العملات الرقمية إلى أقل من 50% الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أغسطس/ آب 2018.

يأتي ذلك، بعد أن أعلن بنك الاستثمار الأوروبي يوم الأربعاء عن إصدار أول سندات رقمية بعملة الإيثر، مما أثار تكهنات بأن العملة ستكسب زخماً بين المؤسسات المالية الرئيسية.

وتم تداول معظم العملات المشفرة الرئيسية على ارتفاع، مدعومة بالإيثر. وتراجعت البيتكوين، العملة الأعلى قيمة، بحوالي 16% من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 65 ألف دولار تقريباً في وقت سابق من هذا الشهر. (وكالات)