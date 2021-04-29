«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يناقش مستقبل التايكواندو

الشارقة: مصعب الفكي

برعاية مجلس الشارقة الرياضي، نظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الأمسية الرمضانية الثانية لشهر رمضان المبارك، والتي أقيمت عبر تطبيق «زووم»، بمشاركة الدكتور عادل بالرميثة المهيري أحد مؤسسي رياضة التايكواندو والسكرتير الفني لاتحاد الإمارات للتايكواندو، والحكم الدولي محمد إسحاق وبإشراف طارق جمعة السويدي عضو مجلس إدارة النادي ومشرف رياضتي الجودو والتايكواندو، وعبدالعزيز الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي.

وأقيمت الأمسية تحت شعار «نستلهم العزيمة من الأبطال الأوائل لإنجازات جديدة»، وشهدت حضوراً مميزاً من اللاعبين والمدربين وأولياء الأمور.

وقال طارق السويدي: هدفنا من إقامة الأمسيات الرمضانية التخصصية أن تكون نقطة مضيئة جديدة تساهم في تطور رياضة التايكواندو على كافة المستويات انطلاقاً من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، نستمع إلى آراء المؤسسين لرياضة التايكواندو لنستفيد من آرائهم، ورؤيتنا دائماً اتباع أفضل الأساليب العالمية في رياضات الدفاع عن النفس، ونعتبر هذا المجلس الرمضاني المنبثق عن مبادرة «مسرعات 24» أحد هذه الأساليب.

من جانبه، قال الدكتور عادل بالرميثة، إن إشهار نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس كنادٍ تخصصي أضاف للعبة الكثير من الرعاية والدعم، وإنه ساهم بشكل فاعل برفد المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين وأثنى على إقامة النادي للملتقيات العلمية والثقافية لما لها من دور بارز في تطوير الرياضة عموماً والتايكواندو بشكل خاص والتعريف باللعبة والتسويق لها، وكشف أن أولياء الأمور سابقاً كانوا يخشون على أبنائهم من ممارسة التايكواندو خوفاً عليهم من التعرض للإصابات، مما جعل من مهمة إيجاد لاعبي تايكواندو صعبة إلى حد كبير، بينما الآن تطور الفكر الرياضي نحو الأفضل وأصبح هناك عدد كبير من اللاعبين، مؤكداً أن هذه الرياضة تعزز من القيم الاجتماعية لكونها رياضة تهتم بالأخلاق تزامناً مع ممارسة الرياضة وقدم نصيحة لأولياء الأمور على ضرورة حث أبنائهم على ممارسة رياضات الدفاع عن النفس.

وقال الحكم الدولي محمد إسحاق: رياضة التايكواندو تطورت كثيراً بفضل الدعم الكبير من اتحاد الإمارات للتايكواندو وأصبح عدد ممارسي التايكواندو كبيراً خصوصاً مع تزايد عدد الأندية والمراكز التي تمارس اللعبة، إضافة إلى إقامة المعسكرات التدريبية والملتقيات الدولية والزيارات المتبادلة، كل ذلك ساهم في تطور اللعبة.

من جانبه قال عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي إن تطلعات النادي اكتشاف أكبر عدد من اللاعبين الموهوبين وضمهم للنادي حتى يكونوا نواة للمنتخبات الوطنية مستقبلاً.

كما شارك في الحوار خبير التايكواندو زياد حماد أبوزهية والذي قدم معلومات قيمة عن التايكواندو، وأوصى المشاركين بضرورة الحفاظ على لاعبي التايكواندو وتقديم الدعم الأفضل لمواصلتهم ممارسة اللعبة.

