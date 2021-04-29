شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس يزور روسيا في مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - أ ف ب

يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، زيارة موسكو في 12 و13 مايو/ أيار المقبل، وفق ما أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى المنظمة الدولية، الخميس.

وخلال مؤتمر صحفي قال دميتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي، إن «الأمين العام سيزور موسكو في 12 و13 مايو / أيار المقبل». وأضاف: «نأمل أن يجري مفاوضات مثمرة مع وزير الخارجية سيرجي لافروف، وآمل في أن يكون هناك برنامج دبلوماسي وثقافي مكثف»، دون أن يكشف ما إذا سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح الدبلوماسي أنه سيتم التطرق إلى قضايا عدة خلال مباحثات جوتيريس في روسيا من أوكرانيا إلى سوريا مروراً بليبيا وأفغانستان وميانمار، وأي نزاع أو أزمة حالياً في العالم.

وتأتي زيارة جوتيريس في وقت تتعرض فيه روسيا أكثر وأكثر لهجمات على الساحة الدولية، بعد طرد عشرات من دبلوماسييها من دول عدة مؤخراً.