شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف ميرزا يقدم نصائح للحفاظ على اللياقة البدنية في رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدراج يوسف ميرزا بطل الإمارات وآسيا واللاعب الإماراتي الوحيد المحترف في صفوف فريق الإمارات للدراجات الهوائية صاحب الإنجازات الكبرى في السباقات العالمية الكبرى، انتظامه في التدريبات خلال شهر رمضان المبارك، مع تأديته برنامجاً تدريبياً متوازناً، موضحاً أن الرياضة بشكل عام والدراجات الهوائية بشكل خاص تتطلب الحفاظ على اللياقة البدنية، بما يستوجب وضع برامج تدريبية في كل الظروف، بما فيها شهر رمضان المبارك.

وقال ميرزا الذي انضم إلى فريق الإمارات للدراجات عام 2017 وتمكن من الفوز بالعديد من الألقاب: من خلال تعاملي اليومي مع خبراء التغذية واللياقة البدنية بالفريق، أعتمد برنامجاً غذائياً وتدريبياً صحياً بهدف استعادة مستويات اللياقة التي حققتها قبل رمضان، وتعد التمارين الرياضية الروتينية أفضل طريقة لتحقيق ذلك، حيث لا يتطلب تجديد حيويتك ونشاطك أكثر من 30 دقيقة من التمارين الخفيفة، لاسيما في الصباح، كونه وقتاً مثالياً لممارسة التمارين.. كما تساعدك هذه التمارين على الاستيقاظ والاستعداد لمهامك اليومية بفضل أجواء الصباح المنعشة.

وعن أهمية اختيار الأطعمة الصحية، أكد ميرزا أن اختيار الأطعمة الصحيحة يعد عاملاً مهماً للحفاظ على الصحة وتعزيز مستوى اللياقة البدنية طوال العام، ويساعدك تناول وجبتين إلى ثلاث وجبات في اليوم في تعزيز صحة جسمك، شريطة تناول الأطعمة الصحية، حيث يتعين عليك اختيار طعام صحي مثل الأطباق المشوية أو المطبوخة على البخار بدلاً من الأطباق المقلية، إلى جانب تناول الفواكه واللبن الطبيعي بدلاً من الحلويات المشبعة بالسكريات.. وإذا ما شعرت بالجوع بين الوجبات، تناول بعض الموز أو الجزر أو الخيار أو البطيخ بدلاً من رقائق البطاطا والحلوى.

وعد الفطور أهم وجبة في اليوم لأسباب عديدة لكونه يساعدك على التزود بالطاقة اللازمة لليوم بأكمله، فضلاً عن تعزيز تركيزك وخفض مستويات الكوليسترول لديك.. وقال: كما يساعدك تناول وجبة خفيفة في المساء على تحسين عملية الهضم، ولا يجب تناول الطعام قبل الذهاب إلى النوم مباشرة، وعليك التخطيط لتمارينك وتدريباتك اليومية وفقاً لروتين تناول الطعام الذي تتبعه.

وعن أهمية ساعات النوم الكافية للبطل الرياضي أوضح ميرزا أن النوم الكافي عامل أساسي في الحفاظ على صحة الجسم، وقال: لكوني دراجاً محترفاً، من المهم جداً أن أمنح جسمي ساعات النوم الكافية للتعافي والاسترخاء بعد السباقات والأمر نفسه ينطبق على الصائمين في رمضان.. بسبب السحور والإفطار، يصعب علينا الحفاظ على دورة نوم صحية، لذا من الضروري أن نستعيد هذا التوازن بعد الشهر الكريم.. أحرص على النوم 7 أو 8 ساعات كل ليلة، وإذا ما شعرت ببعض التعب خلال النهار أحاول النوم نهاراً من 15 إلى 25 دقيقة لتجديد طاقتي لأستعيد تركيزي ونشاطي.