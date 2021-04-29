شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للعاهل الأردني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان: ”الخليج 365”

نعى الديوان الملكي الهاشمي، الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي للملك عبد الله الثاني ملك الأردن، الذي وافته المنية في عمان، الخميس.

وولد الأمير محمد في أكتوبر عام 1940 في مدينة عمّان، وتلقى علومه الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمّان، ثم انتسب إلى مدرسة بوسوليل في سويسرا وأنهى دراسته الثانوية في كلية بريانستون في المملكة المتحدة.

والتحق الأمير عامي 1956 و1957 بالكلية العسكرية في بغداد، ثم انضم إلى الجيش العربي الأردني فور عودته إلى الأردن في كتيبة الحرس الملكي الخاص الأولى، قبل أن يصبح المرافق العسكري للملك الحسين بن طلال.

وتولى الأمير محمد بن طلال عدة مناصب رسمية، فمنذ عام 1952 إلى عام 1962 كان ولياً للعهد، وفي عام 1970 صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيساً لمجلس شيوخ العشائر الأردني، وعين في عام 1973 ممثلاً شخصياً للملك حتى وفاته.